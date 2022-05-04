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2022-05-04
Эвакуация из Мариуполя под эгидой ООН продолжается
Автобусы будут делать остановки на Запорожье для подсадки, информирует
В среду, 4 мая, при поддержке ООН и Красного Креста, состоится эвакуация гражданских из Приазовья в Запорожье, в том числе из оккупированного Мариуполя, сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, автобусы утром выехали из Мариуполя и будут производить остановки для подсадки пассажиров в Запорожской области:
– Токмак в 15:00;
– Васильевка в 16:00.
«В Токмаке будет возможность присоединиться к колонне на собственном транспорте. Перескажите информацию тем, кто в ней нуждается!», - добавил он.
Ирина Знась, ZN.ua