Эвакуация из Мариуполя под эгидой ООН продолжается

В среду, 4 мая, при поддержке ООН и Красного Креста, состоится эвакуация гражданских из Приазовья в Запорожье, в том числе из оккупированного Мариуполя, сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, автобусы утром выехали из Мариуполя и будут производить остановки для подсадки пассажиров в Запорожской области:

– Токмак в 15:00;

– Васильевка в 16:00.

«В Токмаке будет возможность присоединиться к колонне на собственном транспорте. Перескажите информацию тем, кто в ней нуждается!», - добавил он.