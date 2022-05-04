Кремль сокращает использование термина «денацификация»: большинство россиян его не понимают

Кремль сокращает использование термина «денацификация», поскольку большинство россиян его не понимает, сообщает « Проект » со ссылкой на высокопоставленного медиаменеджера и близких к Кремлю социолога и политтехнологов.

Говоря о старте «спецоперации» (полномасштабной войны) 24 февраля, президент РФ Владимир Путин назвал своими целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

«Поскольку заявление готовили в обстановке секретности, используемые термины не успели проработать специалисты. И роSSийским пропагандистам пришлось бесконечно повторять про «денацификацию». Почти сразу выяснилось, что термин - неудачный», - говорится в журналистском расследовании.

Примерно через неделю после начала войны социологи Кремля провели закрытые телефонные соцопросы, в том числе с вопросом об отношении россиян к основным тезисам пропаганды. Респонденты не смогли толком объяснить термин «денацификация». Кроме того, людям было сложно даже выговорить это слово.

«После этого у нас начался бардак: искали новые слова, но ничего удачного подобрать не удалось», – жалуется собеседник, близкий к Кремлю.

В итоге власти решили резко сократить использование слова «денацификация» в эфире, но совсем отказаться от него было невозможно, потому что данную «цель» озвучил президент.

Например, в первом после начала войны выпуске пропагандистской программы «Вести недели» ведущий Дмитрий Киселев не менее семи минут разъяснял смысл «денацификации». Но уже в апрельских выпусках он либо не использовал термин вообще, либо делал один раз за всё время эфира.