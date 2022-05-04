РоSSия развернула 22 батальонные тактические группы у Изюма, – Минобороны Великобритании

Враг, скорее всего, имеет план выйти за изюмские границы, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк.

РоSSия развернула 22 батальонные тактические группы у Изюма (Харьковская область) для попытки продвинуться вдоль северной оси Донбасса.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

"Несмотря на попытки прорвать украинскую оборону и набрать обороты, РоSSия, скорее всего, намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк", - отметили в сообщении.

Минобороны объяснило, что захват этих городов укрепит военный контроль РоSSии над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усиления, чтобы отрезать украинские силы в регионе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 May 2022



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Напомним, согласно новому сведению Генштаба, на Слобожанском направлении враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое, успеха не имел.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них реактивные системы залпового огня), пятнадцать единиц боевой бронированной техники и девять единиц автомобильной техники противника.