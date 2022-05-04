Олесь Довгий: "Только в моем округе на Кировоградщине 14 тысяч переселенцев

Олесь Довгий: "Только в моем округе на Кировоградщине 14 тысяч переселенцев

Только на территории пяти районов Кировоградской области, которые входят в состав 102-го избирательного округа, находится 14 тысяч переселенцев.

Об этом Олесь Довгий заявил в интервью «Украинским новостям».

«На данный момент только у меня на округе находится почти 14 тысяч переселенцев. Мы поддерживаем их продуктами питания, предметами первой необходимости, одеждой и другой помощью, а также организационно и консультациями. Думаю, на несколько месяцев запас прочности, продовольствия, будет обеспечен – я вижу резервы, откуда можно будет этот объем сформировать. Если же люди получат работу, запустится хотя бы часть экономики и государство начнет реализовывать сквозной механизм финансирования, то мы сможем достаточно долго поддерживать переселенцев», - отметил Олесь Довгий.

По словам политика, поток переселенцев из Восточной Украины идет через Кировоградскую область. При этом обеспеченные беженцы едут на Западную Украину или за рубеж, в Кировградской области оседают социально незащищенные категории украинцев, требующие постоянной гуманитарной поддержки.

«Через наш регион проходит очень много беженцев – большая часть восточного транзита идет именно через Кировоградскую область. Многие остаются. Чем более состоятельные люди, тем дальше они уезжают – на Западную Украину или за границу. Таким образом, на местах остаются люди с небольшим или минимальным достатком. Для начала мы их принимаем и расселяем в учреждениях образования и культуры – школах, садиках, домах культуры или других центрах, где есть какое-то минимальное обеспечение и желательно кухня. Когда был запас кроватей и матрасов, были хоть какие-то удобства. Сейчас почти в каждом городе уже есть дефицит кроватей и матрасов, и многим людям приходится спать на полу, буквально на каких-то вещах. Конечно же, многие расселяют семьи у себя дома», - отметил Олесь Довгий.

По мнению народного депутата, ключевой задачей является обеспечение переселенцев отапливаемым жильем до наступления, Олесь Довгий отметил, что временные конструкции и модульные дома, которые доставляются в рамках западной гуманитарной помощи, решают проблему лишь частично.

"По поводу жилья больше всего вопросов. Слава богу, закончились морозы и в ближайшие несколько месяцев будет тепло. Это значительно упрощает вопрос расселения, так как не требуется отопление. Задача минимум для государства – найти достаточное количество обогреваемого жилья до наступления холодов. Основной же задачей является предоставление нового жилищного фонда тем, кто лишился крова во время войны. Есть временные конструкции, которые предоставляются нашими партнерами. Также активно строятся модульные дома. Но не могу утверждать, что это решает тот объем проблемы, которая уже существует", - заявил Олесь Довгий.

Напомним, Олесь Довгий дважды избирался народным депутатом Украины от одномандатного мажоритарного округа № 102 – на внеочередных парламентских выборах 2014 и 2019 годов. При этом на последних выборах Довгий выиграл у выдвиженца «Слуги народа» Артема Петрощука, который признал победу оппонента справедливой. В состав округа входят города Знаменка и Светловодск, а также Знаменский, Новгородковский, Александровский, Онуфриевский и Светловодский районы Кировоградской области.

Олесь Довгий родился в Киеве в семье научных работников. Семье Довгих принадлежит инвестиционная компания DOVGIY Family Office (DFO), специализирующаяся на недвижимости и высокотехнологичных проектах.


Катерина Петренко, politeka.net

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