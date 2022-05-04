Войска РФ регулярно обстреливают пограничные населенные пункты в Сумской области

Глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что войска РФ регулярно обстреливают населенные пункты, находящиеся на границе с Россией в Сумской области.

"В 11:50 (3 мая – ред) роSSийские орки обстреляли окрестности села Белокопытово, Глуховской громады. Всего – 8 прилетов, минометный огонь. В 18:10 (3 мая – ИФ) РоSSия со своей территории вела обстрелы окрестностей села Шалыгино из РС, 8 прилетов. В 19:30 (3 мая – ред.) было 5 прилетов из миномета по окраине села Заруцкое. Тоже били из-за границы", - отметил Живицкий в Telegram.