Росія кинула вагнерівців на штурм Бахмута, щоб мінімізувати втрати серед регулярної армії — аналітики

А якщо бойовикам все ж вдасться захопити місто, підрозділи ПДВ, які зараз займаються обороною флангів, витіснять їх звідти.

© Бельцкий независимый портал

Аналітики Інституту вивчення війни США вважають, що військове командування РФ спеціально кинуло на штурм міста Бахмут найманців ПВК "Вагнера". Ба більше, в російському Міноборони підтвердили, що саме з бойовиків складаються штурмові загони в регіоні. В останньому звіт ISW пояснюють, що таким чином країна-агресор намагається мінімізувати втрати серед власної армії.

Підрозділи повітряно-десантних військ тим часом забезпечують підтримку на флангах на північ та південь від Бахмута. Тому їх головне завдання - захист саме цих ділянок, але не наступальні операції, інформує ZN.ua .

А якщо вагнерівці все ж захоплять Бахмут, регулярні війська після цього їх витіснять з міста, а відповідальність за перемогу візьмуть на себе, вважають аналітики.

Кілька днів тому командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що у Бахмуті росіяни перейшли до сирійської тактики випаленої землі. Ба більше, за його словами, бойовики "Вагнера" несуть в місті такі колосальні втрати, що ворог вимушений залучили до штурмових дій спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Речник ОК "Схід" Сергій Череватий згодом додав, що найманців Євгєнія Прігожина з такими темпами вистачить ще максимум на два місяці війни.