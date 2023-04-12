Росія кинула вагнерівців на штурм Бахмута, щоб мінімізувати втрати серед регулярної армії — аналітики
А якщо бойовикам все ж вдасться захопити місто, підрозділи ПДВ, які зараз займаються обороною флангів, витіснять їх звідти.
Аналітики Інституту вивчення війни США вважають, що військове командування РФ спеціально кинуло на штурм міста Бахмут найманців ПВК "Вагнера". Ба більше, в російському Міноборони підтвердили, що саме з бойовиків складаються штурмові загони в регіоні. В останньому
Підрозділи повітряно-десантних військ тим часом забезпечують підтримку на флангах на північ та південь від Бахмута. Тому їх головне завдання - захист саме цих ділянок, але не наступальні операції, інформує
А якщо вагнерівці все ж захоплять Бахмут, регулярні війська після цього їх витіснять з міста, а відповідальність за перемогу візьмуть на себе, вважають аналітики.
Кілька днів тому командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що у Бахмуті росіяни перейшли до сирійської тактики випаленої землі. Ба більше, за його словами, бойовики "Вагнера" несуть в місті такі колосальні втрати, що ворог вимушений залучили до штурмових дій спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Речник ОК "Схід" Сергій Череватий згодом додав, що найманців Євгєнія Прігожина з такими темпами вистачить ще максимум на два місяці війни.