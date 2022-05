Краматорск и Северодонецк необходимы РФ, чтобы оцепить ВСУ в Донецкой области - британская разведка

На семидесятые сутки роSSийско-украинской войны, РФ несет значительные боевые потери, но продолжает наступать и пытаться создать окружение группировки украинских объединенных сил в Донецкой области, сообщает пресс- служба Министерства обороны Великобритании .

На юге Харьковской области, под Изюмом, РоSSия развернула 22 батальонные тактические группы. Эта группировка продолжает наступление в направлении Славянска и пытается продвигаться вдоль северной оси Донбасса.

Несмотря на все попытки штурмовать позиции обороны Вооруженных сил Украины и увеличить темпы атаки, руководство РФ , все еще намерено продвинуться к северу от Изюма и захватить стратегически важные города Краматорск и Северодонецк.

"Захват этих городов консолидирует контроль роSSийских войск над северо-восточным Донбассом и становится плацдармом для их попыток отрезать украинские силы в регионе ", - говорится в сообщении разведки.