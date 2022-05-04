Краматорск и Северодонецк необходимы РФ, чтобы оцепить ВСУ в Донецкой области - британская разведка

Русская армия концентрирует все свои усилия на захвате ключевых опорных пунктов для создания "котла" в зоне ООС, информирует ZN.ua.

Краматорск и Северодонецк необходимы РФ, чтобы оцепить ВСУ в Донецкой области - британская разведка
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook

На семидесятые сутки роSSийско-украинской войны, РФ несет значительные боевые потери, но продолжает наступать и пытаться создать окружение группировки украинских объединенных сил в Донецкой области, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

На юге Харьковской области, под Изюмом, РоSSия развернула 22 батальонные тактические группы. Эта группировка продолжает наступление в направлении Славянска и пытается продвигаться вдоль северной оси Донбасса.

Несмотря на все попытки штурмовать позиции обороны Вооруженных сил Украины и увеличить темпы атаки, руководство РФ, все еще намерено продвинуться к северу от Изюма и захватить стратегически важные города Краматорск и Северодонецк.

"Захват этих городов консолидирует контроль роSSийских войск над северо-восточным Донбассом и становится плацдармом для их попыток отрезать украинские силы в регионе ", - говорится в сообщении разведки.

Последний уровень защиты Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 May 2022

Получить от UK government's response: https://t.co/IvoOTjNz8D

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 4, 2022

Дарья Кепова, ZN.ua

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