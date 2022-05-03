Войска РФ обстреляли Авдеевский коксохим: минимум 10 человек погибли, 15 получили ранения

РоSSийские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"По меньшей мере 10 погибших, 15 раненых - таковы последствия обстрела роSSийскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода", - написал он.

По его словам, эти цифры не окончательны и будут уточняться.

Кириленко отметил, что "россияне точно знали, куда целили - рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой".