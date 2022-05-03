Остин отметил важность утверждения для Украины пакета помощи на 33 млрд долларов, иначе "деньги могут быстро закончиться"

А Маркарова предупреждает, что "чисто технические проблемы" рискуют повлечь затягивание процесса, информирует ZN.ua.

Остин отметил важность утверждения для Украины пакета помощи на 33 млрд долларов, иначе
© Офис президента

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что если запрос американского президента Джо Байдена на 33 млрд долларов для поддержки Украины не будет принят, у Штатов "очень быстро" закончатся средства на военную помощь нам. Слова министра на своей странице в Твиттере цитирует репортер Foreign Policy Джейк Детч.

"Байден закончил свою способность забирать запасы для Украины из акций Министерства обороны после того, как послал 3,7 млрд долларов за последние 2 месяца", - отметил он.

Защита Секретари Austin: США ведутся к финансам для роSSийской махинации как "несколько" нежелательный Biden's $33B request is pased, 1/2 for weapons

Биден admin является на конце его способности к draw down supplies for ?? from DoD stocks po sending $3.7B in past 2 months

— Jack Detsch (@JackDetsch) May 3, 2022

Посол Украины в США Оксана Маркарова во время интервью Lb.ua тем временем отмечает, что Киев ожидает, что пакет помощи утвердят как можно быстрее, ведь "каждый день значит очень много, потому что каждый день – это не только потери, которые мы несем, а это и возможность поскорее приблизиться к победе".

По словам Маркаровой, украинское посольство сейчас ощущает поддержку обеих партий – и Демократической, и Республиканской.

"Задача нашей дипломатической команды – включить все наши возможности и контакты, чтобы убедить и призвать всех наших друзей в Конгрессе максимально быстро рассмотреть (пакет помощи – ред.) Если удастся это сделать до конца мая, то это будет беспрецедентная скорость для Конгресса", – отметила Маркарова.

Но госпожа посол подчеркнула, что есть некоторые сугубо технические проблемы. Например, Палата представителей вернется к работе 10 мая, тогда как палата Конгресса работает все время.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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