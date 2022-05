Остин отметил важность утверждения для Украины пакета помощи на 33 млрд долларов, иначе "деньги могут быстро закончиться"

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что если запрос американского президента Джо Байдена на 33 млрд долларов для поддержки Украины не будет принят, у Штатов "очень быстро" закончатся средства на военную помощь нам. Слова министра на своей странице в Твиттере цитирует репортер Foreign Policy Джейк Детч.

"Байден закончил свою способность забирать запасы для Украины из акций Министерства обороны после того, как послал 3,7 млрд долларов за последние 2 месяца", - отметил он.