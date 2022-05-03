Остин отметил важность утверждения для Украины пакета помощи на 33 млрд долларов, иначе "деньги могут быстро закончиться"

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что если запрос американского президента Джо Байдена на 33 млрд долларов для поддержки Украины не будет принят, у Штатов "очень быстро" закончатся средства на военную помощь нам. Слова министра на своей странице в Твиттере цитирует репортер Foreign Policy Джейк Детч.

"Байден закончил свою способность забирать запасы для Украины из акций Министерства обороны после того, как послал 3,7 млрд долларов за последние 2 месяца", - отметил он.

Защита Секретари Austin: США ведутся к финансам для роSSийской махинации как "несколько" нежелательный Biden's $33B request is pased, 1/2 for weapons



Биден admin является на конце его способности к draw down supplies for ?? from DoD stocks po sending $3.7B in past 2 months — Jack Detsch (@JackDetsch) May 3, 2022

Посол Украины в США Оксана Маркарова во время интервью Lb.ua тем временем отмечает, что Киев ожидает, что пакет помощи утвердят как можно быстрее, ведь "каждый день значит очень много, потому что каждый день – это не только потери, которые мы несем, а это и возможность поскорее приблизиться к победе".

По словам Маркаровой, украинское посольство сейчас ощущает поддержку обеих партий – и Демократической, и Республиканской.

"Задача нашей дипломатической команды – включить все наши возможности и контакты, чтобы убедить и призвать всех наших друзей в Конгрессе максимально быстро рассмотреть (пакет помощи – ред.) Если удастся это сделать до конца мая, то это будет беспрецедентная скорость для Конгресса", – отметила Маркарова.

Но госпожа посол подчеркнула, что есть некоторые сугубо технические проблемы. Например, Палата представителей вернется к работе 10 мая, тогда как палата Конгресса работает все время.