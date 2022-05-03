РоSSия не дала эвакуировать людей из Токмака, Бердянска, Васильевки

Войска РФ не дали возможности остановиться и забрать людей ни одному автобусу.

РоSSия не дала эвакуировать людей из Токмака, Бердянска, Васильевки
Олександр Старух
Фото: facebook.com/starukholexander

РоSSия не дала эвакуировать людей из Токмака, Бердянска и Васильевки. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Мы подготовили 50 автобусов для эвакуации. Но когда стало ясно, что большинство из Мариуполя не дадут забрать, мы договорились о том, что в Бердянске, Токмаке, Васильевке мы заберем наших запорожцев. Но, к сожалению, противоположная сторона не позволила остановиться ни одному автобусу и забрать людей", - отметил Старух.

В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными из Мариуполя и "Азовстали". Всего с территории завода удалось эвакуировать 156 человек.

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