"Очень важно, чтобы Конгресс США признал действия РоSSии геноцидом", – Маркарова

"Не должно остаться на нашей планете места, где россияне будут чувствовать себя комфортно".

"Очень важно, чтобы Конгресс США признал действия РоSSии геноцидом", – Маркарова
Фото: Макс Требухов

Очень важно, чтобы Конгресс США признал военные преступления РоSSии на территории Украины геноцидом. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сказала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова. В то же время она заявила, что в настоящее время Киев активно работает над тем, чтобы в США Голодомор также признали геноцидом.

"Наша Верховная Рада обратилась к коллегам во всем мире с соответствующим призывом. Геноцид – это именно то, что РоSSия делает сейчас в Украине, это именно то, что РоSSия делала во время Голодомора, это именно то, что РоSSия не раз в предыдущие столетия делала в Украине", - сказала Маркарова.

По словам дипломата, признание РоSSии государством, совершившим геноцид, делает невозможным сотрудничество с РФ. В рамках этого Украина также просит Соединенные Штаты признать РоSSию страной – спонсором терроризма.

"Мы просим Соединенные Штаты также признать РоSSию страной – спонсором терроризма. Потому что такой статус делает намного легче, если даже не автоматически включает введение некоторых санкций и ограничений", - отметила посол.

Она отметила, что это тоже очень важно для всех будущих судебных процессов в международных судах.

"Потому что не должно остаться на нашей планете места, где россияне будут чувствовать себя комфортно или в безопасности после того, что они делают сейчас", - отметила Маркарова.

Ранее палата общин парламента Канады единогласно поддержала постановление о признании действий РФ в Украине геноцидом.

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