Я не бачу ризиків щодо збереження такої потужної двопартійної підтримки – Маркарова

Допомога Україні відповідає стратегічним інтересам США, інформує ZN.ua.

Я не бачу ризиків щодо збереження такої потужної двопартійної підтримки – Маркарова
© Офіс президента

Наразі немає ризиків втрати потужної двопартійної підтримки у питаннях надання Україні безпекової допомоги Сполученими Штатами після проміжних виборів до Конгресу США, так вважає посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова. Як повідомляє Укрінформ, про це вона заявила під час онлайн-діалогу з академічною спільнотою Львівської політехніки.

"У питаннях безпекової допомоги у нас ніколи не було великих розбіжностей і раніше. Це питання завжди мало дуже чітку двопартійну підтримку, і те, що ми чуємо зараз від конгресменів і сенаторів, які були переобрані і продовжать працювати, і від нових, з якими ми вже зараз починаємо активні контакти, я не бачу ризиків щодо збереження такої потужної двопартійної підтримки", - підкреслила Маркарова.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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