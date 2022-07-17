Маркарова відповіла на закиди про непрозорість використання коштів США на озброєння

Україна робить усе можливе, аби забезпечити максимальну прозорість та звітність у питаннях поставок озброєння. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, коментуючи стурбованість щодо нагляду за поставками американської зброї в Україну.

За її словами, Україна звітує про те, як використовує кошти та зброю не лише Пентагону і Білому дому, але й перед Конгресом.

"Це була ініціатива української сторони. Коли нам почали виділяти перші транші саме для українського бюджету, то ми одразу, як тільки ці кошти обмінювались на гривні та витрачались, надавали повну звітність. Не тільки в адміністрацію США , USAID та Світовий банк, через чий рахунок ці кошти заходять. Цю ж звітність ми відправляємо Конгресу - окремо від себе це робить і Світовий банк", - зазначила Маркарова в інтерв'ю "Голосу Америки".

Вона зазначає, що Україна готова показувати всім партнерам, що надають озброєння, як його використовують на місцях.

"Ми вдячні нашим партнерам за всю допомогу, яка надається - і розуміємо, що прозорість у використанні - це запорука того, щоб ця допомога продовжувала надаватись".

Посол додає, що не пам'ятає такого рівня співпраці, розуміння і взаємної прозорості, яка є зараз зі США . А обмін інформацією відбувається чи не щодня.

Нещодавно конгресвумен Вікторія Спартц висловила стурбованість щодо нагляду за поставками американської зброї в Україну. Докладніше про те, чим небезпечна історія з листом американської конгресвумен Байдену - читайте у статті Тетяни Силіної "Спартц проти Єрмака, і обоє — проти України"