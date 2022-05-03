На территории "Азовстали" погиб патрульный Даниил Сафонов

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе погиб патрульный полицейский Даниил Сафонов.

Об этом пишет Суспильное со ссылкой на заместителя командира полка "Азов", капитана Святослава Паламаря ("Калина").

Он защищал город с первого дня полномасштабного вторжения РоSSии.

Руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, ныне тоже находящийся на «Азовстали», сообщил, что Сафонов погиб 2 мая в 11:00.

Вместе с ним погибли еще два бойца: они выполняли боевое задание, и когда возвращались, попали под минометный обстрел.

“Хороший светлый юноша, делал свою работу. Очень любил своего ребенка. Это великая трагедия для всех. Он очень верил, что вернется в Донецк», – сказал Вершинин.

Cафонов является переселенцем из Донецка: в 2014 году уехал в Мариуполь, затем стал военным отдельной артиллерийской бригады, три года был в АТО. После этого вернулся в Мариуполь — имел много родственников, а в 2019 году вступил в ряды Патрульной полиции.

Напомним, сегодня оккупанты начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе.