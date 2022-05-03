Сотрудники ВПК РФ жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения — ГУР Минобороны

Процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом имеет устойчивый характер в РоSSии, информирует ZN.ua.

Сотрудники ВПК РФ жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения — ГУР Минобороны
© atr.ua

ВС РФ теряют гражданский персонал из-за отсутствия соответствующего финансового обеспечения, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Об этом говорится в письме профсоюзной организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону к главе роSSийского правительства Михаилу Мишустину.

«Сотрудники жалуются на крайне низкую оплату труда, при том, что в течение значительного времени индексация вообще не проводилась», - говорится в сообщении.

Авторы письма утверждают, что «процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом носит устойчивый характер». Поэтому происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников.

Украинская разведка также отмечает, что это уже не первое обращение профсоюзов РФ по поводу негативных последствий международных санкций для роSSийского военно-промышленного комплекса.

«Официально профсоюз горячо поддерживает роSSийское вторжение в Украину, устраивая пропагандистские мероприятия. Впрочем, «не замечает» взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и несостоятельности бюджета оккупантов финансировать их работу», - подчеркнули в ГУР Минобороны.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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