Українці пропонують скасувати депутатам ВР надбавки та збільшити зарплату військовим: Петиція набрала понад 25 тис. голосів

Електронна петиція на сайті ОПУ щодо підняття українським військовим зарплатні завдяки скасуванню надбавок народним депутатам набрала понад 25 тисяч голосів. Це означає, що петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.

Зокрема, пропонується підняти заробітну плату військовослужбовцям ЗСУ з 30 тис. грн до 50 тис. грн, а також зі 100 тис. грн до 150 тис. грн. Для цього підписанти закликали скасувати такі надбавки депутатам Верховної Ради:

надбавку за інтенсивність праці у розмірі до 100% посадового окладу;

премію відповідно до їх особистого внеску до загальних результатів роботи;

матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Петицію зареєстрували на сайті офісу президента 8 липня 2022 року.