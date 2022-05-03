Сумасшедшие бюджеты не помогли: в британской разведке заявили, что роSSийская армия облажалась в Украине

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Годы модернизации и сумасшедшие бюджеты не помогли роSSийской армии "встать с колен", теперь ее нещадно уничтожают бравые парни из ВСУ.

В Минобороны Великобритании сообщили, что сейчас роSSийская армия радикально ослабла – как материально, так и концептуально. К этому привело вторжение в Украину и столкновение с высокомотивированными украинскими воинами. Об этом свидетельствую данные британской разведки.

Там считают, что восстановление роSSийской армии после вторжения в Украину будет усугубляться еще и введенными против россии санкциями Запада. А это, в свою очередь, в долгосрочной перспективе негативно повлияет на способность рф разворачивать где бы то ни было свои вооруженные силы.

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"Оборонный бюджет россии примерно удвоился в период с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в несколько высококлассных воздушных, наземных и морских сил и средств. С 2008 года это подкрепляло обширную программу военной модернизации", - говорится в сообщении британской разведки.

Однако даже модернизация своего физического оборудования не позволила россии доминировать над Украиной. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении лишили его возможности превратить численную силу в решающее преимущество.


Галина Струс, politeka.net

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