Борис Джонсон выступил в Верховной Раде Украины с видеоречью
Участие в заседании парламента принял президент Зеленский.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в Верховной Раде Украины с видеообращением.
Об этом сообщает корреспондент Lb.ua.
Ему ответил и впервые с начала войны выступил перед Верховной Радой президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщил народный депутат член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, Джонсон высказал слова поддержки и говорил о новом пакете военной помощи, который включает ракеты, радары контрбатарейной борьбы и т.д.
“Ukraine will win! Украина победит! Thanks! God save the Queen!”, – добавил премьер-министр Соединенного Королевства.
Напомним, 9 апреля Джонсон посетил Киев. Он сообщил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи. Британия передаст Украине вооружение еще на 100 млн фунтов стерлингов, включая зенитные комплексы Starstreak.
Премьер Британии вместе с Владимиром Зеленским прогулялся по Киеву - они прошлись по Крещатику, площади Независимости, аллее Героев Небесной Сотни.