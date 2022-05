Борис Джонсон выступил в Верховной Раде Украины с видеоречью

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в Верховной Раде Украины с видеообращением.

Об этом сообщает корреспондент Lb.ua.

Ему ответил и впервые с начала войны выступил перед Верховной Радой президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщил народный депутат член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, Джонсон высказал слова поддержки и говорил о новом пакете военной помощи, который включает ракеты, радары контрбатарейной борьбы и т.д.

“Ukraine will win! Украина победит! Thanks! God save the Queen!”, – добавил премьер-министр Соединенного Королевства.

Фото: Ярослав Железняк

Напомним, 9 апреля Джонсон посетил Киев . Он сообщил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи. Британия передаст Украине вооружение еще на 100 млн фунтов стерлингов, включая зенитные комплексы Starstreak.