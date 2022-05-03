С начала войны роSSийские захватчики убили более 20 украинских и иностранных журналистов — МИД

Наряду с военной агрессией РФ ведет информационную войну, информирует ZN.ua.

С начала войны роSSийские захватчики убили более 20 украинских и иностранных журналистов — МИД
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С начала полномасштабного вторжения в Украину роSSийские оккупанты убили более 20 журналистов и уничтожили более 100 региональных медиа в Украине, заявляет Министерство иностранных дел Украины.

С 2014 года РФ, начав войну против Украины, уничтожала свободу слова на временно оккупированных территориях, превратив их в «информационное гетто», отмечают в МИД.

«Вторжение роSSийских войск на территорию Украины 24 февраля ознаменовало новый этап жестоких репрессий против независимой журналистики в Украине. За два месяца роSSийские захватчики убили более двадцати украинских и иностранных журналистов. Более ста региональных медиа на временно захваченных территориях вынуждены были прекратить работу из-за угроз, уничтожения редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации», - говорится в сообщении.

В МИД также напомнили, что недавней жертвой агрессии РоSSии стала журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич, которая была убита в доме в центре Киева, куда попала роSSийская ракета.

«Это преступление РоSSия совершила во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, чем показала свое истинное отношение к международным институтам и основным принципам международного права», - подчеркнули в МИД.

Наряду с военной агрессией РФ ведет информационную войну. В списке преступлений РоSSии против СМИ в Украине – убийства и похищения журналистов, обстрелы и захваты телебашен, хакерские атаки на сайты информационных ресурсов.

«Украинские города, оккупированные или окруженные Россией, изолируются от украинского информационного пространства, там блокируется украинское вещание и работа национальных интернет-операторов», - сообщают в МИД.

На захваченных территориях РоSSия запускает трансляцию своих пропагандистских каналов, которые используются для еще большей информационной экспансии, оправдания роSSийского вторжения и разжигания межнациональной розни.

В МИД подчеркнули, что Украина вместе с международными партнерами координирует усилия по борьбе с пропагандой и дезинформацией РФ.

МИД призвал международное сообщество расширять санкции против роSSийских СМИ, распространяющих пропаганду и дезинформацию.

«Медиа государства-агрессора должны быть отрезаны от возможностей искажать факты войны РоSSии против Украины», - заявили в министерстве.

Кроме того, в МИД поблагодарили украинских и международных журналистов, которые в сложных условиях, часто рискуя собственной жизнью, работают в зонах боевых действий, чтобы донести правду о военных преступлениях РФ в Украине.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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