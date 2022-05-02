На оккупированных территориях захватчики рассказывают жителям о принудительной мобилизации в Украине, - ЦПД

Подобные слухи оккупанты распространяют и на собственных блокпостах.

На оккупированных территориях захватчики рассказывают жителям о принудительной мобилизации в Украине, - ЦПД
Фото: Людмила Денісова

На временно оккупированных территориях роSSийские захватчики распространяют дезинформацию о якобы принудительной мобилизации всех мужчин, въезжающих на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Подобные слухи оккупанты распространяют также на собственных блокпостах, – добавили в ЦПД.

"Оправдание оккупантами такой информации просто – якобы мобилизация необходима для пополнения Вооруженных сил Украины, несущих огромные потери в боевых действиях. Указанное является дезинформацией, призванной уменьшить количество мужчин на временно оккупированных территориях. Именно это может привести к усложнению ведения боевых действий украинской армии", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, роSSийские оккупанты принудительно мобилизуют мужчин из Мариуполя в "армию ДНР". Также РФ начала принудительную мобилизацию на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в частности медиков.



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