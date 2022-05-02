Есть только два варианта того, как закончится война: начальник разведки уверен, что Украина победит

Он не исключает того варианта, что роSSийский диктатор может не остаться в живых после этой войны, информирует ZN.ua.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданок рассказал о двух возможных вариантах окончания войны в Украине: либо РоSSия распадется на две или больше частей, либо там сменится власть. Во время интервью НВ он рассказал о своей уверенности в той, что Украина победит.

"Эта война закончится. Есть всего два варианта, как она может закончиться... Первый – разделение РоSSии на три и более частей. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае РоSSия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга, нынешний Калининград, принадлежащего Германии", - считает Буданов.

Глава разведки, отвечая на вопрос о том, останется ли Путин живым после нашей победы, отметил, что диктатор "сам себя загнал в тупик".

"Оставить ему путь для отступления – это одна из стратегий, но это почти нереально. Он военный преступник для всего мира. Это его конец, он сам себя загнал в тупик", — отметил Буданов.

Относительно применения ядерного оружия Россией, он отметил, что такой риск есть всегда, но это лишь ускорит конец РФ.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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