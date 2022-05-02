ЕС обсуждает, что делать с оплатой за роSSийский газ

Чрезвычайный Совет Е С по энергетике обсуждает требование РФ оплачивать роSSийский газ в рублях. Эмбарго на нефть обсуждать не будут. Об этом заявила министр экологического перехода председательствующей в совете Франции Барбара Помпили, пишет «Интерфакс».

ЕС обсуждает, что делать с оплатой за роSSийский газ
Фото: leprogres.fr

Решение РФ

«РоSSия грубо и в одностороннем порядке решила перекрыть снабжение газом Болгарии и Польше. Поэтому я решила созвать этот чрезвычайный совет министров энергетики, прежде всего, чтобы заверить в нашей солидарности коллег из Болгарии и Польши, и также чтобы осудить это недопустимое действие, разрывающее контракт, согласованный на переговорах ранее», — сказала Помпили журналистам перед заседанием Совета Е С.

«Мы продолжим платить в евро контракты, заключенные в евро, или в долларах те, которые заключены в долларах. И мы не можем согласиться с такого рода маневрами, разрывающими уже согласованные контракты», — подчеркнула французский министр.

По ее словам, министры собрались, чтобы продемонстрировать, что «мы все согласны продолжать платить в евро и не намерены позволять навязывать нам контракты, измененные в одностороннем порядке».

Помпили добавила, что заседание этого совета будет также использовано, чтобы «продолжать вместе определять нашу политику сокращения зависимости от роSSийского газа». Она подтвердила, что в ЕС готовится очередной пакет санкций. «Это не будет предметом данного совета по энергетике. Это будет решаться в ближайшие дни», — уточнила министр.

Помпили повторила, что этот совет будет посвящен «исключительно газу, но не вопросу нефти».

Напомним

Крупнейшая польская газовая компания PGNiG сообщила, что во вторник получила письмо от Газпрома о полной остановке поставок газа с контрактного утра среды. Этим роSSийский монополист нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года.

Также «Газпром» проинформировал болгарскую газовую компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля. Министерство энергетики Болгарии заявило, что принимает меры по обеспечению альтернативных поставок газа. В то же время, необходимости ограничивать потребление газа в стране оно не видит.

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