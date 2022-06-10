ЕС может сделать исторический шаг, подтвердив принадлежность украинцев к европейской семье – Зеленский

РоSSия цинично нарушает буквально все ключевые документы международного права, но до сих пор находятся те, кто колеблется, блокировать ли какие-либо отношения с таким государством, информирует ZN.ua.

ЕС может сделать исторический шаг, подтвердив принадлежность украинцев к европейской семье – Зеленский
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. При этом президент Владимир Зеленский призвал демократические страны поддержать Украину не только на словах, но и на деле.

«Нам нужно перейти к действиям кроме слов, что Украина должна быть частью европейской семьи. В ближайшие недели и дни Евросоюз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности народа Украины к европейской семье – это не просто слова и не пустые слова», - сказал он в пятницу, выступая по видеосвязи на Копенгагенском саммите за демократию.

«Почему до сих пор существуют скептически настроенные политики или колеблющиеся в отношении того, следует ли разрешить переход Украины в Европейский Союз? Почему? Почему украинскому народу так долго твердили, что он все равно должен оставаться в этой серой зоне между Евросоюзом и Россией. Почему? Если РоSSия цинично нарушает буквально все ключевые документы международного права, то почему до сих пор находятся те, кто колеблется, блокировать ли какие-либо отношения с таким государством?» - задал вопросы Зеленский.

Украине нужны эффективные, юридически обязывающие гарантии безопасности и обновленная архитектура безопасности для европейского континента.

«Когда становится ясно, что война может начаться в любой момент, агрессор должен почувствовать ужас перед демократическим миром, силу международного права, как только окажется, что этот агрессор только пытается нарушить существующие базовые нормы», - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что все военные преступники должны быть привлечены к ответственности.

«Справедливость должна сказать свое слово, и слово справедливости должно быть еще раз подкреплено действиями за каждую смерть в Украине от роSSийских солдат, за каждую пытку и изнасилование», — отметил он.

РоSSия нарушила более 400 международных договоров и соглашений своим полномашстабнім вторжением в Украину. Среди них он назвал Устав ООН, Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма, Конвенция ООН о предотвращении наказания за преступление геноцида, Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция ООН по морскому праву.

«РоSSия также нарушила заключительный акт 1975 года (Хельсинкский Акт), Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Устав Совета Европы», - добавил Зеленский.

«Демократия должна быть эффективной во всех смыслах. Слова должны работать. Они должны действовать. И когда это произойдет, не будет вопроса о том, кто победит», - заявил президент.


Александр Хребет, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Блок рекламы


Похожие новости
Цель рф – вся Украина и не только: в разведке выяснили, сколько россия сможет продолжать боиЦель рф – вся Украина и не только: в разведке выяснили, сколько россия сможет продолжать бои
The Economist: Украине удается бороться с армией РоSSии, но это не значит, что НАТО тоже сможетThe Economist: Украине удается бороться с армией РоSSии, но это не значит, что НАТО тоже сможет
Саммит НАТО в Испании: Зеленский примет участие в заседании, появились подробностиСаммит НАТО в Испании: Зеленский примет участие в заседании, появились подробности
Запасы советского оружия закончились, теперь Запад может поставлять в Украину только свое — BBCЗапасы советского оружия закончились, теперь Запад может поставлять в Украину только свое — BBC
Социологи рассказали, сколько украинцев планируют будущее своих детей в Украине, если угроза войны останетсяСоциологи рассказали, сколько украинцев планируют будущее своих детей в Украине, если угроза войны останется
Украина может уничтожить все боевые корабли Черноморского флота: что для этого нужноУкраина может уничтожить все боевые корабли Черноморского флота: что для этого нужно
Макрон может приехать в Украину: СМИ назвали причинуМакрон может приехать в Украину: СМИ назвали причину
Теневой экономики в стране больше не будет — ЗеленскийТеневой экономики в стране больше не будет — Зеленский
"Рф только этого и ждет": посол Британии предупредила украинцев о сложном периоде и назвала сроки"Рф только этого и ждет": посол Британии предупредила украинцев о сложном периоде и назвала сроки
Захватчики планируют «разминировать» Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля — перехват СБУЗахватчики планируют «разминировать» Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля — перехват СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости