ЕС может сделать исторический шаг, подтвердив принадлежность украинцев к европейской семье – Зеленский

Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС . При этом президент Владимир Зеленский призвал демократические страны поддержать Украину не только на словах, но и на деле.

«Нам нужно перейти к действиям кроме слов, что Украина должна быть частью европейской семьи. В ближайшие недели и дни Евросоюз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности народа Украины к европейской семье – это не просто слова и не пустые слова», - сказал он в пятницу, выступая по видеосвязи на Копенгагенском саммите за демократию.

«Почему до сих пор существуют скептически настроенные политики или колеблющиеся в отношении того, следует ли разрешить переход Украины в Европейский Союз? Почему? Почему украинскому народу так долго твердили, что он все равно должен оставаться в этой серой зоне между Евросоюзом и Россией . Почему? Если РоSSия цинично нарушает буквально все ключевые документы международного права, то почему до сих пор находятся те, кто колеблется, блокировать ли какие-либо отношения с таким государством?» - задал вопросы Зеленский.

Украине нужны эффективные, юридически обязывающие гарантии безопасности и обновленная архитектура безопасности для европейского континента.

«Когда становится ясно, что война может начаться в любой момент, агрессор должен почувствовать ужас перед демократическим миром, силу международного права, как только окажется, что этот агрессор только пытается нарушить существующие базовые нормы», - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что все военные преступники должны быть привлечены к ответственности.

«Справедливость должна сказать свое слово, и слово справедливости должно быть еще раз подкреплено действиями за каждую смерть в Украине от роSSийских солдат, за каждую пытку и изнасилование», — отметил он.

РоSSия нарушила более 400 международных договоров и соглашений своим полномашстабнім вторжением в Украину. Среди них он назвал Устав ООН , Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма, Конвенция ООН о предотвращении наказания за преступление геноцида, Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция ООН по морскому праву.

«РоSSия также нарушила заключительный акт 1975 года (Хельсинкский Акт), Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Устав Совета Европы», - добавил Зеленский.

«Демократия должна быть эффективной во всех смыслах. Слова должны работать. Они должны действовать. И когда это произойдет, не будет вопроса о том, кто победит», - заявил президент.