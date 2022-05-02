Чернобаевка-18: ВСУ снова накрыли оккупантов, "в результате удара был уничтожен..."

Вооруженные силы Украины снова ударили по оккупантам в Чернобаевке. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в понедельник, 2 мая.

Сообщается, что в результате удара был уничтожен склад боеприпасов оккупантов.

«Чернобаевка-18. Склад боеприпасов. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. И так – много раз подряд», - сказано в сообщении.

Отметим также, в соцсетях сообщают, что взрыв был настолько мощный, что в Херсоне в домах задрожали окна.

Также в интернете показывают кадры удара.