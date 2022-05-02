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2022-05-02
Чернобаевка-18: ВСУ снова накрыли оккупантов, "в результате удара был уничтожен..."
Вооруженные силы Украины снова ударили по оккупантам в Чернобаевке. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в понедельник, 2 мая.
Сообщается, что в результате удара был уничтожен склад боеприпасов оккупантов.
«Чернобаевка-18. Склад боеприпасов. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. И так – много раз подряд», - сказано в сообщении.
Отметим также, в соцсетях сообщают, что взрыв был настолько мощный, что в Херсоне в домах задрожали окна.
Также в интернете показывают кадры удара.
Анна Вернигора, politeka.net