В оккупированном Россией Крыму роSSийские силовики арестовали гражданскую журналистку Ирину Данилович, сообщили в Центре прав человека ZMINA со ссылкой на источники. Журналистку задержали 29 апреля, когда она ехала из Коктебеля в Феодосию с работы.

РоSSийские силовики не оставили копию постановления. Однако, как отметили родные Данилович, в документе было указано о «связи с иностранным государством и об аресте на 10 суток».

Указано, что Ирина Данилович работала медсестрой и вела страницу в соцсетях. Кроме того, журналистка вела несколько блоггерских колонок на разных сайтах, в которых говорилось о правах медработников и проблемах здравоохранения на территории оккупированного Крыма.

В Центре прав человека напомнили, что на территории полуострова кафиры заключили в тюрьму 13 журналистов: