Оккупанты в Крыму арестовали гражданскую журналистку

РоSSийские силовики задержали Ирину Данилович, когда она ехала домой с работы, информирует ZN.ua.

Оккупанты в Крыму арестовали гражданскую журналистку
Ирина Данилович
© Татьяна Печончик/Facebook

В оккупированном Россией Крыму роSSийские силовики арестовали гражданскую журналистку Ирину Данилович, сообщили в Центре прав человека ZMINA со ссылкой на источники. Журналистку задержали 29 апреля, когда она ехала из Коктебеля в Феодосию с работы.

РоSSийские силовики не оставили копию постановления. Однако, как отметили родные Данилович, в документе было указано о «связи с иностранным государством и об аресте на 10 суток».

Указано, что Ирина Данилович работала медсестрой и вела страницу в соцсетях. Кроме того, журналистка вела несколько блоггерских колонок на разных сайтах, в которых говорилось о правах медработников и проблемах здравоохранения на территории оккупированного Крыма.

В Центре прав человека напомнили, что на территории полуострова кафиры заключили в тюрьму 13 журналистов:

  • Османа Арифмеметова;
  • Марлена (Сулеймана) Асанова;
  • Асана Ахтемова;
  • Ремзи Бекирова;
  • Тимура Ибрагимова;
  • Сервера Мустафаева;
  • Сейрана Салиева;
  • Амета Сулейманова;
  • Руслана Сулейманова;
  • Рустема Шейхалиева;
  • Алексея Бессарабова;
  • Владислава Есипенко;
  • Наримана Джеляля, также являющегося первым замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, а в прошлом журналист.

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