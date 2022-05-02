Оккупанты в Крыму арестовали гражданскую журналистку
РоSSийские силовики задержали Ирину Данилович, когда она ехала домой с работы, информирует
В оккупированном Россией Крыму роSSийские силовики арестовали гражданскую журналистку Ирину Данилович,
РоSSийские силовики не оставили копию постановления. Однако, как отметили родные Данилович, в документе было указано о «связи с иностранным государством и об аресте на 10 суток».
Указано, что Ирина Данилович работала медсестрой и вела страницу в соцсетях. Кроме того, журналистка вела несколько блоггерских колонок на разных сайтах, в которых говорилось о правах медработников и проблемах здравоохранения на территории оккупированного Крыма.
В Центре прав человека напомнили, что на территории полуострова кафиры заключили в тюрьму 13 журналистов:
- Османа Арифмеметова;
- Марлена (Сулеймана) Асанова;
- Асана Ахтемова;
- Ремзи Бекирова;
- Тимура Ибрагимова;
- Сервера Мустафаева;
- Сейрана Салиева;
- Амета Сулейманова;
- Руслана Сулейманова;
- Рустема Шейхалиева;
- Алексея Бессарабова;
- Владислава Есипенко;
- Наримана Джеляля, также являющегося первым замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, а в прошлом журналист.