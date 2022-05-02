WP: США придется долго поддерживать Украину, но победа над Путиным того стоит

Старая американская политика в отношении Киева провалилась из-за страха спровоцировать Кремль, больше эту ошибку нельзя повторять, информирует ZN.ua.

РоSSийская война против Украины, по мнению многих экспертов, должна была длиться меньше недели. Но вот она длится уже третий месяц. Для США и их союзников сейчас хороший момент, чтобы оценить все, чего удалось достичь, а также составить план, что делать дальше.

Об этом пишет Washington Post в редакционной статье, отмечая, что положительных достижений немало. Благодаря смелости и решительности ВСУ и украинского народа РоSSия не одержала скорую победу, о которой мечтала. Ее заставили отступить от Киева, перегруппироваться и сосредоточиться на наступлении в южной и восточной частях Украины. США и НАТО отказались от стратегии, допускавшей высокую вероятность скорой роSSийской победы. Теперь союзники помогают украинскому сопротивлению. Кроме того, несмотря на все ожидания Владимира Путина, альянс не раскололся. Он даже занял более жесткую позицию по вопросу экономических санкций. Даже Германия, ранее бывшая против давления на Москву, теперь поддерживает запрет на импорт роSSийской нефти. НАТО не просто не распался, он даже скоро расширится, предоставив членство Финляндии и Швеции.


Лесь Димань, ZN.ua

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