Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении – Генштаб

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Как сообщили в Генеральном штабе Министерства обороны Украины, Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, находящимся на территории Украины с территории Республики Беларусь , а также осуществление провокаций в районах, расположенных в непосредственной близости от государственной границы Украины с обвинением в них подразделений наших сил обороны.

На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции в районе населённого пункта Сеньковка. Для уточнения положения наших войск в Сумском направлении противник провел воздушную разведку с применением БПЛА.

В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины, а также возобновление огневого поражения наших подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на указанном направлении.

На Слобожанском направлении враг обстреливал позиции сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Также роSSийские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов.

На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери.

РоSSийские оккупанты безуспешно совершали штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. Также враг понес потери в районе населенных пунктов Времовка и Зеленое Поле.

В Южнобугском направлении противник силами определенных подразделений ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям наших подразделений в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки.

В Николаевском направлении враг проводит перегруппировку подразделений. В целях уточнения обстановки и выявления позиций наших подразделений противник провел воздушную разведку с привлечением БПЛА в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской области.

"РоSSийские оккупанты продолжают противоправные действия против граждан Украины на временно занятых территориях. Препятствуют свободному перемещению наших граждан на не захваченную россиянами территорию Украины. Также захватчики продолжают попытки формировать систему так называемой власти на временно захваченных территориях. Призываем граждан продолжать тотальное сопротивление оккупантам", - говорится в сообщении.