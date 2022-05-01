На первом этапе эвакуации из Мариуполя вывезли более 100 человек, сбор мирных и военных продолжится - Ермак

Он поблагодарил за помощь ООН и Международный комитет Красного креста.

На первом этапе эвакуации из Мариуполя вывезли более 100 человек, сбор мирных и военных продолжится - Ермак
Фото: Reuters

На первом этапе эвакуации из Мариуполя удалось вывезти более 100 женщин, детей и пожилых людей. Всех везут в Запорожье.

Это только первый этап, сбор граждан и военных продолжится. Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Да, это была тяжелая операция и впереди еще много работы, но нас ничего не остановит. РоSSияне создали в Мариуполе гуманитарную катастрофу, продолжают бомбардировки, но за все будут отвечать. Президент Владимир Зеленский взял ситуацию под личный контроль, команда Офиса Президента и Правительства работала над этой задачей нон-стоп. Мы благодарим за помощь ООН и МККК", – отметил он.

Ермак добавил, что над спасением людей в Мариуполе работали последнюю неделю круглосуточно.

Напомним, 30 апреля эвакуационная колонна забрала с "Азовстали" в Мариуполе первых гражданских, но не забрала раненых украинских военных.

Мэр Мариуполя отмечал, что на "Азовстали" остаются сотни мирных жителей. На заводе почти нет пищи, воды, лекарств. Вывезти их все это время не давали оккупанты.

Днем 1 мая президент Владимир Зеленский объявил о продлении эвакуации из "Азовстали".

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