В центре Киева показали сбитый самолет оккупантов: где можно посмотреть

В Печерском районе Киева обустроили выставку разбитой роSSийской техники. Возле Мариинского парка поставили сбитый самолет оккупантов, информирует Апостроф .

Об этом идет речь в публикации Telegram-канале Spravdi.

Речь идет о штурмовике Су-25СМ с бортовым номером RF-91961, который принадлежал к 18 полку штурмовой авиации врага. РоSSийские военные могли использовать этот самолет, чтобы сбрасывать снаряды в Ирпень Киевской области.

Отмечается, что самолет был сбит украинскими военными 2 марта. Он упал в районе села Вышеград.

Там шутят, что роSSийская техника "дошла" до центра Киева , хоть и не через три дня.

"...теперь его часть стоит в центре столицы Украины... Шойгу точно должен получить еще один орден за этот успех", - отмечается в сообщении под фото.