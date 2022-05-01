В центре Киева показали сбитый самолет оккупантов: где можно посмотреть
В Печерском районе Киева обустроили выставку разбитой роSSийской техники. Возле Мариинского парка поставили сбитый самолет оккупантов, информирует
Об этом идет речь в публикации Telegram-канале Spravdi.
Речь идет о штурмовике Су-25СМ с бортовым номером RF-91961, который принадлежал к 18 полку штурмовой авиации врага. РоSSийские военные могли использовать этот самолет, чтобы сбрасывать снаряды в Ирпень Киевской области.
Отмечается, что самолет был сбит украинскими военными 2 марта. Он упал в районе села Вышеград.
Там шутят, что роSSийская техника "дошла" до центра Киева, хоть и не через три дня.
"...теперь его часть стоит в центре столицы Украины... Шойгу точно должен получить еще один орден за этот успех", - отмечается в сообщении под фото.