В Белгородской области РФ горит военный объект
Губернатор сообщил об одном пострадавшем.
В Белгородской области РоSSийской Федерации произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны.
Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.
"На границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.
Позже губернатор сообщил об одном пострадавшем среди местных жителей.
Также 1 мая в Курской области россии была повреждена конструкция железнодорожного моста.
За последние 10 дней в пограничной Белгородской области РФ горел склад боеприпасов, а в роSSийском городе Брянск вспыхнул пожар на нефтебазе.