В Белгородской области РоSSийской Федерации произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны.

Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

"На границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ . Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.

Позже губернатор сообщил об одном пострадавшем среди местных жителей.

Также 1 мая в Курской области россии была повреждена конструкция железнодорожного моста.