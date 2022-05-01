В Белгородской области РФ горит военный объект

Губернатор сообщил об одном пострадавшем.

В Белгородской области РФ горит военный объект
Фото: Жесть Белгород

В Белгородской области РоSSийской Федерации произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны.

Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

"На границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.

Позже губернатор сообщил об одном пострадавшем среди местных жителей.

Также 1 мая в Курской области россии была повреждена конструкция железнодорожного моста.

За последние 10 дней в пограничной Белгородской области РФ горел склад боеприпасов, а в роSSийском городе Брянск вспыхнул пожар на нефтебазе.

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