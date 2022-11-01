У Києві готують алгоритм дій на випадок колапсу критичної інфраструктури

Столиця чекає зиму в умовах ракетного терору.

У Києві готують алгоритм дій на випадок колапсу критичної інфраструктури
© https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що місто в разі повного відключення усіх комунікацій готове розгорнути близько 1000 пунктів обігріву. Про це очільник міста написав у своєму Telegram.

«Через ракетні атаки агресора на об’єкти критичної інфраструктури розглядаємо різні сценарії розвитку подій. Найгірший - коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо.», - повідомив Кличко.

За словами міського голови, для критичного сценарію було куплено все необхідне.

«Закупили електрогенератори, зробили запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу», - додав очільник столиці.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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