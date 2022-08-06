У Макіївці горить склад окупантів, лунають потужні вибухи: фото та відео

Вночі 6 серпня українські військові влаштували чергове "фаєр-шоу" окупантам, завдавши ракетного удару по складу боєприпасів РФ у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

Про це повідомляють сепаратистські телеграм-канали.

Місцеві жителі чують, як лунають потужні вибухи боєкомплекту, у небо піднявся чорний стовп із густого диму, інформує Апостроф .

Серапатистські канали звинуватили у ракетному обстрілі ЗСУ:

"У Макіївці після обстрілу з боку ЗСУ горить склад із боєприпасами. … Гірницький район Макіївки: фіксується сильне загоряння внаслідок обстрілу, стовп чорного диму, детонують БК. … Після ракетних ударів ЗСУ по Макіївці, у Гірницькому районі виникла пожежа на складі з боєприпасами, лунають вибухи боєкомплекту» , – йдеться у повідомленнях.

Крім того, у мережі з'явилися відео вибухів:

У ЗСУ поки що не підтвердили інформацію про знищення складів.

Нагадаємо, Раніше "Апостроф" повідомляв, як ЗСУ знищили черговий російський склад із боєприпасами в окупованій Макіївці.

Крім того, у ніч на 4 липня українські військові із системи залпового вогню HIMARS великий склад боєприпасів ворога в глибокому тилу - у місті Сніжне Донецької області. Американці шоковані тим, як українські військові використовують їхню зброю і вже почали запозичувати лайфхаки.