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2022-08-10
"Мені подобається, як воно горить": нові яскраві фотожаби на вибухи у Новофедорівці
У вівторок, 9 серпня, в окупованому Криму в районі селища Новофедорівка пролунала серія потужних вибухів. Після інциденту відпочиваючі та місцеві мешканці почали масово залишати небезпечну місцевість.
У той же час у мережі по-своєму відреагували на вибухи на півострові. "Апостроф" зібрав найкращі фотожаби та меми із соціальних мереж, інформує
Оригінально на події відреагували популярні українські бренди, які почали говорити про швидке повернення Криму. Зокрема, вони почали обирати місця, де відкрити свої "точки" після його звільнення.
Паралельно з цим продовжувалася і "народна творчість". У перші години після вибухів у мережі з'явилися десятки, якщо не сотні мемів та фотожаб.
Максим Яценко, Апостроф