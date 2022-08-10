"Мені подобається, як воно горить": нові яскраві фотожаби на вибухи у Новофедорівці

У вівторок, 9 серпня, в окупованому Криму в районі селища Новофедорівка пролунала серія потужних вибухів. Після інциденту відпочиваючі та місцеві мешканці почали масово залишати небезпечну місцевість.

У той же час у мережі по-своєму відреагували на вибухи на півострові. "Апостроф" зібрав найкращі фотожаби та меми із соціальних мереж, інформує Апостроф .

Оригінально на події відреагували популярні українські бренди, які почали говорити про швидке повернення Криму. Зокрема, вони почали обирати місця, де відкрити свої "точки" після його звільнення.

Паралельно з цим продовжувалася і "народна творчість". У перші години після вибухів у мережі з'явилися десятки, якщо не сотні мемів та фотожаб.