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2022-05-01
Обстрел Николаевской области: оккупанты уничтожили около 600 килограммов удобрений
Химической угрозы окружающей среде и людям нет.
© Сергей Гайдай / Facebook
Войска РФ в воскресенье, 1 мая, обстреляли Николаевскую область. В результате обстрела сельскохозяйственного состава загорелось около 600 килограммов удобрений, информирует Оперативное командование "
"Продолжая артиллерийско-минометные обстрелы Николаевской области, враг попал в сельскохозяйственный состав с удобрениями. Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар", - отметили в ОК.
Спасательные службы сработали оперативно.
"Химической угрозы окружающей среде и людям нет. Предварительно обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.
Анна Конюченко, ZN.ua