Обстрел Николаевской области: оккупанты уничтожили около 600 килограммов удобрений

Войска РФ в воскресенье, 1 мая, обстреляли Николаевскую область. В результате обстрела сельскохозяйственного состава загорелось около 600 килограммов удобрений, информирует Оперативное командование " Юг ".

"Продолжая артиллерийско-минометные обстрелы Николаевской области, враг попал в сельскохозяйственный состав с удобрениями. Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар", - отметили в ОК.

Спасательные службы сработали оперативно.

"Химической угрозы окружающей среде и людям нет. Предварительно обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.