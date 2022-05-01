Обстрел Николаевской области: оккупанты уничтожили около 600 килограммов удобрений

Химической угрозы окружающей среде и людям нет.

Обстрел Николаевской области: оккупанты уничтожили около 600 килограммов удобрений
© Сергей Гайдай / Facebook

Войска РФ в воскресенье, 1 мая, обстреляли Николаевскую область. В результате обстрела сельскохозяйственного состава загорелось около 600 килограммов удобрений, информирует Оперативное командование "Юг".

"Продолжая артиллерийско-минометные обстрелы Николаевской области, враг попал в сельскохозяйственный состав с удобрениями. Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар", - отметили в ОК.

Спасательные службы сработали оперативно.

"Химической угрозы окружающей среде и людям нет. Предварительно обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua

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