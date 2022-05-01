Президент Владимир Зеленский отметил украинских защитников и защитниц государственными наградами.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге воинов награждены: орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", медалями "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь". Об этом сообщает Генеральный штаб.

Соответствующий Указ №290/2022 опубликован на сайте Офиса президента.