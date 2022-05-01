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2022-05-01
Зеленский отметил украинских защитников и защитниц государственными наградами
Указ опубликован на сайте офиса президента.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Президент Владимир Зеленский отметил украинских защитников и защитниц государственными наградами.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге воинов награждены: орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", медалями "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь". Об этом сообщает Генеральный штаб.
Соответствующий Указ №290/2022 опубликован на сайте Офиса президента.