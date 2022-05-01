Зеленский отметил украинских защитников и защитниц государственными наградами

Указ опубликован на сайте офиса президента.

Зеленский отметил украинских защитников и защитниц государственными наградами
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Президент Владимир Зеленский отметил украинских защитников и защитниц государственными наградами.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге воинов награждены: орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", медалями "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь". Об этом сообщает Генеральный штаб.

Соответствующий Указ №290/2022 опубликован на сайте Офиса президента.

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