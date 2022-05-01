Почти треть всех заповедников Украины поражена войной

Из-за военных действий оккупантов 900 заповедных территорий Украины находятся в опасности. Это 1,2 млн. га, или 27% площади всех природоохранных территорий Украины. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Здесь растут тысячи видов растений, которые занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом. Боевые действия нарушают покой диких животных. Они либо гибнут, либо пытаются убежать из горячих точек", - информирует министерство.

Под угрозой уничтожения находятся: 14 Рамсарских объектов площадью 397,7 тыс. га; около 200 территорий Изумрудной сети площадью 2,9 млн га; биосферные заповедники.

“Около пяти тысяч работников природно-заповедного фонда каждый день делают все возможное, чтобы защитить и сохранить украинскую природу. А еще там, где это возможно, помогают людям, которые были вынуждены бежать от русского мира.

В то же время, согласно данным, на природоохранных территориях уже нашли убежище почти 15 тысяч временных переселенцев”, - говорится в сообщении пресс-службы Минприроды.