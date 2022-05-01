В РоSSии разбился вертолет Ми-8, есть жертвы

Причины аварии выясняются.

В РоSSии разбился вертолет Ми-8, есть жертвы
Фото: ВМС ЗС України

Во время посадки в городе Могоча Забайкальского края рф разбился вертолет Ми-8.

Об этом сообщает Медуза.

Правительство края сообщило, что в результате аварии вертолета один человек погиб, еще пятеро пострадали. Всего на борту Ми-8 находились 15 человек, участвовавших в тушении лесных пожаров.

Причины аварии выясняются, заявили в правительстве Забайкальского края. По данным источников, во время посадки произошел резкий порыв ураганного ветра, при котором экипаж не смог удержать вертолет.

Также 28 апреля в Саратовской области РоSSии в воздухе столкнулись два вертолета (один из них был военный), сообщалось как минимум об одном погибшем и одном пострадавшем.

Напомним, что 21 апреля подразделение противовоздушной обороны Нацгвардии уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор".

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