«В кремле ходит самый веселый»: стало известно, кто в рф сейчас второй после путина

Военный эксперт раскрыл закулисные подробности "борьбы башен кремля".

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Politeka Online рассказал, кто сейчас подобрался ближе всех к президенту РоSSии Владимиру Путину и даже получил некоторые полномочия по управлению страной.

По словам Жданова, вторым после путина в РоSSии сейчас фактически является секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Патрушев сейчас вообще там, говорят в Москве, в Кремле ходит самый окрыленный и веселый, потому как Путин все больше и больше полномочий по управлению страной доверяет Патрушеву. И он, как самое преданное лицо… Он кстати, я так понимаю, что в борьбе башен Кремля Патрушев побеждает на сегодняшний момент. Там говорили, что Кириенко пытался отодвинуть всех от Путина, но видимо Патрушев все-таки держит руку на пульсе», - отметил военный эксперт.

При этом он добавил, что это говорит о том, что ФСБ удается все-таки переложить всю вину за провал операции на Министерство обороны.

«То есть расправа будет над военными, и козлами отпущения будут делать скорее всего военных. А как Патрушев воспользуется таким доверием Путина, тут уже сказать очень трудно», - отметил эксперт.