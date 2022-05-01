«В кремле ходит самый веселый»: стало известно, кто в рф сейчас второй после путина

«В кремле ходит самый веселый»: стало известно, кто в рф сейчас второй после путина

Военный эксперт раскрыл закулисные подробности "борьбы башен кремля".

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Politeka Online рассказал, кто сейчас подобрался ближе всех к президенту РоSSии Владимиру Путину и даже получил некоторые полномочия по управлению страной.

По словам Жданова, вторым после путина в РоSSии сейчас фактически является секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Патрушев сейчас вообще там, говорят в Москве, в Кремле ходит самый окрыленный и веселый, потому как Путин все больше и больше полномочий по управлению страной доверяет Патрушеву. И он, как самое преданное лицо… Он кстати, я так понимаю, что в борьбе башен Кремля Патрушев побеждает на сегодняшний момент. Там говорили, что Кириенко пытался отодвинуть всех от Путина, но видимо Патрушев все-таки держит руку на пульсе», - отметил военный эксперт.

При этом он добавил, что это говорит о том, что ФСБ удается все-таки переложить всю вину за провал операции на Министерство обороны.

«То есть расправа будет над военными, и козлами отпущения будут делать скорее всего военных. А как Патрушев воспользуется таким доверием Путина, тут уже сказать очень трудно», - отметил эксперт.


Анна Вернигора, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Оккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военныхОккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военных
Блок рекламы


Похожие новости
Харьковчан призвали не выходить сегодня из укрытий из-за интенсивных обстреловХарьковчан призвали не выходить сегодня из укрытий из-за интенсивных обстрелов
Шуляк заявила, что главам громад не нужно ходить на поклон в ОПУ и выбивать деньги на восстановлениеШуляк заявила, что главам громад не нужно ходить на поклон в ОПУ и выбивать деньги на восстановление
МИД Германии озвучил условие упразднения антироSSийских санкций, но для Путина хороших новостей нетМИД Германии озвучил условие упразднения антироSSийских санкций, но для Путина хороших новостей нет
Жителей северных и восточных районов Харькова призывают не выходить из укрытый - ОВАЖителей северных и восточных районов Харькова призывают не выходить из укрытый - ОВА
Поднялось оранжевое облако: Ким показал последствия удара оккупантов, что сейчас с воздухом в регионеПоднялось оранжевое облако: Ким показал последствия удара оккупантов, что сейчас с воздухом в регионе
Оккупанты сбрасывали на Чернигов агитлистовки времен Второй чеченской войны - ПтушкинОккупанты сбрасывали на Чернигов агитлистовки времен Второй чеченской войны - Птушкин
После штурма украинских позиций в Луганской области выжили только семь роSSийских десантников, – ГайдайПосле штурма украинских позиций в Луганской области выжили только семь роSSийских десантников, – Гайдай
Байден не согласен: в США заговорили о бойкоте саммита G20 из-за путинаБайден не согласен: в США заговорили о бойкоте саммита G20 из-за путина
WP: После поражения в битве за Донбасс в Москве может начаться битва элитWP: После поражения в битве за Донбасс в Москве может начаться битва элит
РоSSияне хотят уничтожить Мариуполь и "Азов": в ОП рассказали об отношении Путина к вопросу эвакуацииРоSSияне хотят уничтожить Мариуполь и "Азов": в ОП рассказали об отношении Путина к вопросу эвакуации
Последние новости
Подгружаем последние новости