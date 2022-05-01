В Запорожской области открыли зеленый коридор на временно оккупированные территории
В случае изменения ситуации с безопасностью коридор будет закрыт.
В Запорожской области днем 1 мая работает зеленый коридор для граждан, которым нужно попасть во временно оккупированные общины Васильевского района.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
"1 мая 2022 года, с 10:00 до 15:00 будет открыт зеленый коридор для граждан, которым нужно проехать на временно оккупированные территории в районе с. Каменское", - говорится в сообщении.
Командование Сил обороны Запорожского края просит следить за ситуацией безопасности, поскольку в случае ее изменения коридор будет закрыт.
Отметим, что село Каменское находится в Васильевском районе Запорожской области.
Напомним, что в Херсонской и части Запорожской области оккупанты отключили связь и Интернет.
30 апреля роSSийские захватчики обстреляли город Васильевка в Запорожской области, а также фермерские хозяйства в общинах.