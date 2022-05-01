Кремль планировал сбить пассажирский самолет: ДРГ действовала под видом волонтеров

Контрразведка СБУ ликвидировала вражескую ДРГ, планировавшую теракт со сбитием пассажирского самолета.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства, информирует Апостроф .

По данным оперативников, в состав вражеской ДРГ входили два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Деятельность преступной группировки координировал гражданин РоSSии Александр Тютерев с позывным "Морпех", который является кадровым офицером военной разведки РФ .

В СБУ отмечают, что куратор ДРГ уже находился в розыске за организацию терактов в Одесской области. Злоумышленникам поставили задачу сбить пассажирский самолет на территории РоSSии или Белоруссии с помощью ПЗРК "Stinger".

"Вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования "доверительных" отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых "кадыровцев". В дальнейшем роSSийская агентура планировала использовать наработанный контакт незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в страну-агрессор", - говорится в сообщении спецслужбы.