Кремль планировал сбить пассажирский самолет: ДРГ действовала под видом волонтеров
Контрразведка СБУ ликвидировала вражескую ДРГ, планировавшую теракт со сбитием пассажирского самолета.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства, информирует
По данным оперативников, в состав вражеской ДРГ входили два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Деятельность преступной группировки координировал гражданин РоSSии Александр Тютерев с позывным "Морпех", который является кадровым офицером военной разведки РФ.
В СБУ отмечают, что куратор ДРГ уже находился в розыске за организацию терактов в Одесской области. Злоумышленникам поставили задачу сбить пассажирский самолет на территории РоSSии или Белоруссии с помощью ПЗРК "Stinger".
"Вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования "доверительных" отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых "кадыровцев". В дальнейшем роSSийская агентура планировала использовать наработанный контакт незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в страну-агрессор", - говорится в сообщении спецслужбы.
Во время спецоперации все члены вражеской ДРГ были задержаны оперативниками. СБУ также установила, что куратор "Морпех" врал военному командованию РФ по поводу диверсионных успехов на территории Украины. Задержанный Тютерев приказывал подчиненным готовить постановочные фото- и видеоматериалы о выполненных "спецоперациях в тылу ВСУ".