МИД Германии озвучил условие упразднения антироSSийских санкций, но для Путина хороших новостей нет

Санкции с РоSSии будут сняты только в том случае, если РоSSия выведет свои войска из Украины, однако к президенту РФ Владимиру Путину доверия в Германии больше не будет. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild .

«Санкции будут сняты только в том случае, если РоSSия выведет свои войска» – отметила глава немецкого МИД .

Бербок подчеркнула, что просто прекращения огня недостаточно. Это может быть только первым шагом по снятию санкций.

По ее словам, мир на условиях, продиктованных Россией , также неприемлем.

"Это не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это было бы приглашением к следующей войне – еще ближе к нашим границам", - отметила Бербок.

В то же время, как следует из заявления главы немецкого МИД , любое решение в отношении санкций не вернет Германию к прежним отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы больше никогда не сможем полагаться на обещания Путина. Это больше, чем отсутствие войны, это о безопасности жизни в свободе. Но Путин безвозвратно разрушил мирный порядок, который мы знали в Европе. Как бы мы ни хотели этого, нет пути назад ко времени до 24 февраля", – отметила она.

Бербок также добавила, что необходимо помочь Украине быть достаточно сильной, чтобы страна могла решать сама за себя.

«Потому что именно украинцы гибнут в этой войне, им грозят притеснения и тирания под роSSийской оккупацией. Никто не имеет права навязывать им правила», – сказала министр.