МИД Германии озвучил условие упразднения антироSSийских санкций, но для Путина хороших новостей нет
Ни условия РоSSии для восстановления мира в Украине, ни возвращения доверия к Путину в Германии не обсуждают, информирует
Санкции с РоSSии будут сняты только в том случае, если РоSSия выведет свои войска из Украины, однако к президенту РФ Владимиру Путину доверия в Германии больше не будет. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газете
«Санкции будут сняты только в том случае, если РоSSия выведет свои войска» – отметила глава немецкого МИД.
Бербок подчеркнула, что просто прекращения огня недостаточно. Это может быть только первым шагом по снятию санкций.
По ее словам, мир на условиях, продиктованных Россией, также неприемлем.
"Это не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это было бы приглашением к следующей войне – еще ближе к нашим границам", - отметила Бербок.
В то же время, как следует из заявления главы немецкого МИД, любое решение в отношении санкций не вернет Германию к прежним отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы больше никогда не сможем полагаться на обещания Путина. Это больше, чем отсутствие войны, это о безопасности жизни в свободе. Но Путин безвозвратно разрушил мирный порядок, который мы знали в Европе. Как бы мы ни хотели этого, нет пути назад ко времени до 24 февраля", – отметила она.
Бербок также добавила, что необходимо помочь Украине быть достаточно сильной, чтобы страна могла решать сама за себя.
«Потому что именно украинцы гибнут в этой войне, им грозят притеснения и тирания под роSSийской оккупацией. Никто не имеет права навязывать им правила», – сказала министр.