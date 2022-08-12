"Нехай насолоджуються росією": Кулеба відповів Шольцу, який заступився за "хороших рузьких"

Дмитро Кулеба

Глава МЗС України відповів канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який заступився за "хороших рузьких"

Наратив про те, що у війні в Україні, яку розв'язала росія, винен лише путін і військове керівництво росії, є помилковим. Не особисто путін, а тисячі російських військовослужбовців приїжджають до нашої країни і бомбять міста, вбивають і руйнують усе довкола, позбавляючи українців життів та житла. У цей час більшість населення росії підтримують цю війну і політику свого диктатора.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У своєму Twitter міністр відповів на заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца, який раніше вирішив заступитися за так званих "хороших рузьких".

"Це війна росії, а не тільки путіна. Не путін, а реальні російські солдати прийшли з росії, щоб вбивати, катувати і знищувати. Росіяни переважно підтримують війну, ракетні удари по українських містах та вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються росією", – написав Куліба.

Нагадаємо, що напередодні канцлер Німеччини заступився за росіян, заявивши, що відповідальність за війну в Україні несе нібито керівництво росії, а не прості громадяни рф. Шольц із цієї причини не готовий підтримувати заборону видачу шенгенських віз російським громадянам.

Олаф Шольц

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни заборонити росіянам подорожі. За словами Зеленського, ця заборона має торкнутися всіх громадян країни-агресора, навіть так званих "хороших рузьких", які виїхали з росії через незгоду з політикою путіна.

Володимир Зеленський


Галина Струс, politeka.net





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