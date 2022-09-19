"Це наживка": Маляр пояснила, як Кремль використовує у війні проти України "хороших росіян"

У Міністерстві оборони пояснили, як Росія веде інформаційну війну і використовує в ній "добрих росіян".

Кремлівська пропаганда активно використовує тезу про "хороших росіян" в інформаційній війні проти України. Цей прийом приносить користь режиму диктатора Володимира Путіна. Про це пише заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, деякі громадяни Росії справді можуть залишатися "хорошими", проте Кремль обов'язково їх використовує проти нас.

"Це наживка - як черв'ячок на рибальському гачку. Тому що коли вони є, то режим вже не такий, як і авторитарний. Вже для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом є добрий аргумент - там є свідомі відомі люди, лідери думок, давайте через них змінювати Росію і росіян. Через "хороших" росіян вам запустять потім виправдання цій війні - бояри царя ввели в оману або якесь інше марення", - зазначила Маляр.

Вона наголосила, що "хороші" росіяни потрібні не в українському, а в російському інформаційному полі, щоб достукатися до своїх співгромадян. Тому потрібно берегти своє інформаційне поле від такого роду експансії.

"Ми з вами вже за ці півроку дійшли до найвищого рівня інформаційного опору – тому що у нас не заходить жоден їхній фейк, і жодна інформаційна операція – все провалюється", – додала Маляр.