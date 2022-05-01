Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве для встречи с Зеленским

"Наш долг - быть с вами, пока битва не завершится"

В Киев с визитом прилетела спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она уже встретилась с президентом Зеленским на территории Офиса главы государства.

"Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве . Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ . Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!" - написал у себя в Телеграм Зеленский.

"Мы приехали для того, чтобы поблагодарить вас за то, что вы боретесь за свободу. Вы сейчас на передовой борьбе за свободу. Ваше сражение - наша общая битва. Наш долг - быть с вами, пока это сражение не завершится", - заявила Пелоси.