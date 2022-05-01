Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве для встречи с Зеленским
"Наш долг - быть с вами, пока битва не завершится"
В Киев с визитом прилетела спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она уже встретилась с президентом Зеленским на территории Офиса главы государства.
"Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!" - написал у себя в Телеграм Зеленский.
"Мы приехали для того, чтобы поблагодарить вас за то, что вы боретесь за свободу. Вы сейчас на передовой борьбе за свободу. Ваше сражение - наша общая битва. Наш долг - быть с вами, пока это сражение не завершится", - заявила Пелоси.
Ранее Конгресс США поддержал открытие ленд-лиза для Украины. Закон был рассмотрен Палатой представителей и проголосован 28 апреля.