"Рамштайн-3": главные итоги встречи в Брюсселе

В среду, 15 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в формате "Рамштайн" прошла третья встреча начальников штабов и министров обороны почти 50 стран, председателем на которой был глава Пентагона Ллойд Остин.

Контактная группа по обороне Украины была настроена предоставить Киеву все, что необходимо для обороны страны, информирует Апостроф .

Сайт "Апостроф" собрал всю известную на данный момент информацию о поставках Украине вооружений, боеприпасов и военной техники странами-участниками "Рамштайн-3".

Так, Ллойд Остин заявил, что США выделят 1 млрд долларов в поддержку обороны Украины. Эта помощь будет включать:

18 единиц 155-мм гаубиц;

36 тысяч 155-мм снарядов;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

дополнительные снаряды к HIMARS;

четыре автомобиля для ремонта техники;

две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;

тысячи защищенных радиостанций;

тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия передаст Украине три реактивных системы залпового огня MARS II. Канада, Польша и Нидерланды пообещали предоставить Украине артиллерию. Словакия – вертолеты Ми-17.

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников

Фото: @oleksiireznikov

Ллойд Остин на брифинге “Рамштайн – 3” заявил: “Мы справились с предоставлением Украине оружия”. В свою очередь генерал армии США Марк Милли перечислил количество оказанной помощи:

60 средств ПВО;

97 тысяч противотанковых систем;

250 артиллерийских систем (еще 398 должны добавить);

237 бронированных автомобилей.

более сотни тысяч боеприпасов небольшого калибра.

Ведущий Апостроф TV и директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в прямом эфире подвел итог "Рамштайна-3".

А генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, командующий обороной Николаева с 24 февраля, прогнозирует успешное контрнаступление ВСУ и освобождение захваченных территорий до конца лета при предоставлении всего необходимого вооружения.