"Рамштайн-3": главные итоги встречи в Брюсселе

В среду, 15 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в формате "Рамштайн" прошла третья встреча начальников штабов и министров обороны почти 50 стран, председателем на которой был глава Пентагона Ллойд Остин.

Контактная группа по обороне Украины была настроена предоставить Киеву все, что необходимо для обороны страны, информирует Апостроф.

Сайт "Апостроф" собрал всю известную на данный момент информацию о поставках Украине вооружений, боеприпасов и военной техники странами-участниками "Рамштайн-3".

Так, Ллойд Остин заявил, что США выделят 1 млрд долларов в поддержку обороны Украины. Эта помощь будет включать:

  • 18 единиц 155-мм гаубиц;
  • 36 тысяч 155-мм снарядов;
  • 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
  • дополнительные снаряды к HIMARS;
  • четыре автомобиля для ремонта техники;
  • две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;
  • тысячи защищенных радиостанций;
  • тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия передаст Украине три реактивных системы залпового огня MARS II. Канада, Польша и Нидерланды пообещали предоставить Украине артиллерию. Словакия – вертолеты Ми-17.

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников
Фото: @oleksiireznikov

Ллойд Остин на брифинге “Рамштайн – 3” заявил: “Мы справились с предоставлением Украине оружия”. В свою очередь генерал армии США Марк Милли перечислил количество оказанной помощи:

  • 60 средств ПВО;
  • 97 тысяч противотанковых систем;
  • 250 артиллерийских систем (еще 398 должны добавить);
  • 237 бронированных автомобилей.
  • более сотни тысяч боеприпасов небольшого калибра.

Ведущий Апостроф TV и директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в прямом эфире подвел итог "Рамштайна-3".

А генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, командующий обороной Николаева с 24 февраля, прогнозирует успешное контрнаступление ВСУ и освобождение захваченных территорий до конца лета при предоставлении всего необходимого вооружения.


Игорь Тимофеев, Апостроф





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