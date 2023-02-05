Між Лондоном і Брюсселем може розпочатися «повномасштабна торгова війна» – The Guardian

План прем’єр-міністра Ріші Сунака скасувати тисячі законів ЄС до кінця цього року ризикує спровокувати «повномасштабну торгову війну» між Великою Британією та Брюсселем, попередили високопоставлені особи в Європейському Союзі. Про це повідомило видання The Guardian .

Провідні політики ЄС виявили глибоке занепокоєння тим, що Сполучене Королівство збирається знизити стандарти в таких сферах, як охорона навколишнього середовища та права працівників, порушуючи положення про «рівні умови гри», які були основою після Brexit і прописані в угоді про торгівлю та співробітництво (TCA).

У відповідь Єврокомісія, Європарламент та Рада міністрів ЄС готують те, що вони називають власними «односторонніми заходами відновлення балансу» на таємних зустрічах у Брюсселі. Джерела кажуть, що вони, безсумнівно, включатимуть варіант запровадження мит на британські товари, що надходять на єдиний ринок ЄС.

Суперечка, спричинена рішучістю уряду Сунака скасувати тисячі законів ЄС, щоб продемонструвати, що він «завершує Brexit», тепер ризикує зіпсувати відносини між ЄС і Великою Британією. Це сталося саме тоді, коли Лондон і Брюссель, здавалося, досягли попередньої згоди щодо Північної Ірландії.

Перспектива торговельної війни з ЄС виникає на тлі дедалі більшої кількості доказів того, що Brexit завдає серйозної шкоди економіці Великобританії. Минулого тижня Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив про очікування того, що Велика Британія буде розвиватися повільніше, ніж будь-яка інша провідна індустріальна країна G7 і навіть Росія, яка зазнає економічного виснаження війною з Україною.