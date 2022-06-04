Скоро состоится “Рамштайн-3”, но уже в Брюсселе

Основная тема встречи, которая состоится 15 июня, неизменна: немотивированное широкомасштабное вторжение РоSSии в Украину, информирует ZN.ua.

Скоро состоится “Рамштайн-3”, но уже в Брюсселе
© Офис президента

Министр обороны США Ллойд Остин в своем сообщении в Twitter подтвердил проведение очередной встречи Контактной группы по поддержке Украины, так называемый "Рамштайн-3". Встреча состоится на этот раз в Брюсселе.

Ллойд Остин уточнил, что с 7 июня отправится в международную поездку в ряд стран с целью содействия продвижению ряда ключевых американских оборонных приоритетов. Его турне предполагает визиты в Сингапур, Таиланд, а затем - в Бельгию.

"Я отправлюсь в Брюссель для организации очередной встречи контактной группы по защите Украины. Там будут лидеры в области обороны буквально со всего мира для обсуждения текущего кризиса в Украине на фоне неспровоцированного вторжения РоSSии", - отметил в твитте Ллойд Остин.

В Брюсселе он примет участие в заседании министров обороны стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО), на котором будут обсуждаться заявки Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс и состоится обсуждение дальнейшего реагирования на вторжение РоSSии в Украину.


Юлия Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасыШвеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы
Блок рекламы


Похожие новости
Медведев в обращении к членам пропутинской партии "Единая РоSSия" намекнул на изменения, которые скоро грядут в РоSSииМедведев в обращении к членам пропутинской партии "Единая РоSSия" намекнул на изменения, которые скоро грядут в РоSSии
Габек оправдывает Шольца: гаубицы уже скоро поставятГабек оправдывает Шольца: гаубицы уже скоро поставят
Блинкен анонсировал «уже очень скоро» вернуть посольство США в КиевБлинкен анонсировал «уже очень скоро» вернуть посольство США в Киев
Все понимают, что Путин скоро закончится, - экс-депутат Государственной Думы рф Илья ПономаревВсе понимают, что Путин скоро закончится, - экс-депутат Государственной Думы рф Илья Пономарев
Урсула фон дер Ляйен потрясена скоростью, с которой украинские чиновники заполнили опросник членства в ЕС, - ЗеленскийУрсула фон дер Ляйен потрясена скоростью, с которой украинские чиновники заполнили опросник членства в ЕС, - Зеленский
У ВСУ украли гуманитарные кареты скорой помощи: детали вопиющего случаяУ ВСУ украли гуманитарные кареты скорой помощи: детали вопиющего случая
Вряд ли можно ожидать скорого поступления в Украину замороженных активов РФ – МинфинВряд ли можно ожидать скорого поступления в Украину замороженных активов РФ – Минфин
В Запорожье напомнили, что скоро начнется усиленный комендантский часВ Запорожье напомнили, что скоро начнется усиленный комендантский час
Объем, скорость, логистика, расширенная номенклатура оружия существенно усиливается, – Подоляк после встречи 40 министров оборонОбъем, скорость, логистика, расширенная номенклатура оружия существенно усиливается, – Подоляк после встречи 40 министров оборон
ВСУ скоро могут получить немецкие бронемашины Marder: фото, видео и характеристикиВСУ скоро могут получить немецкие бронемашины Marder: фото, видео и характеристики
Последние новости
Подгружаем последние новости