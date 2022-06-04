Скоро состоится “Рамштайн-3”, но уже в Брюсселе

Министр обороны США Ллойд Остин в своем сообщении в Twitter подтвердил проведение очередной встречи Контактной группы по поддержке Украины, так называемый "Рамштайн-3". Встреча состоится на этот раз в Брюсселе.

Ллойд Остин уточнил, что с 7 июня отправится в международную поездку в ряд стран с целью содействия продвижению ряда ключевых американских оборонных приоритетов. Его турне предполагает визиты в Сингапур, Таиланд, а затем - в Бельгию.

"Я отправлюсь в Брюссель для организации очередной встречи контактной группы по защите Украины. Там будут лидеры в области обороны буквально со всего мира для обсуждения текущего кризиса в Украине на фоне неспровоцированного вторжения РоSSии", - отметил в твитте Ллойд Остин.

В Брюсселе он примет участие в заседании министров обороны стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО), на котором будут обсуждаться заявки Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс и состоится обсуждение дальнейшего реагирования на вторжение РоSSии в Украину.