Контактная группа по вопросам обороны Украины снова соберется на следующей неделе в Брюсселе

Заседание контактной группы по обороне Украины состоится 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под председательством министра обороны США Ллойд Остин, сообщил Пентагон.

«Министр Остин снова пригласил министров обороны и начальников штабов обороны со всего мира для обсуждения продолжающегося в Украине кризиса», - говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Ожидается, что участники встречи соберутся после обеда. Вступительное слово Остина ожидается в 15:00, а пресс-конференция с Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли назначена на 18:45 по центральноевропейскому времени.