Больше 2 месяцев в оккупации: жители Харьковщины встретили ВСУ со слезами на глазах, кадры

Больше 2 месяцев в оккупации: жители Харьковщины встретили ВСУ со слезами на глазах, кадры

Силы обороны Харькова привезли гуманитарную помощь жителям Кутузовки, которые встречали освободителей со слезами на глазах.

Люди пробыли в оккупации более 2 месяца, но выдержали. Они делятся тем, как жили и что терпели в оккупации. Большинство из них пожилые люди, но есть и дети.

"Газа нет, света нет, воды нет, продуктов не было, выживали как могли. Все разбито", - говорит Надежда.

"Мы жили с верой, что наши ребята скоро придут", - с дрожью в голосе рассказывает Алла, жительница Кутузовки.

До войны в селе жило почти 1200 человек, теперь в 10 раз меньше.


Алексей Ионов, politeka.net

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