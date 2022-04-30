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2022-04-30
РоSSия ударила ракетами по Одесскому аэропорту
Повреждена взлетно-посадочная полоса, дальнейшее ее использование невозможно.
Архівне фото
Фото: https://www.facebook.com/velyke.bud
В результате ракетного удара повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта, дальнейшее ее использование невозможно.
Об этом сообщили в пресс-центре сил охраны и обороны Юга.
В Одесском городском совете напомнили гражданам, что распространение информации о боевых действиях ограничено во времени и должно быть согласовано с военным командованием.
Ранее сегодня одесситы сообщали, что в городе раздались звуки нескольких взрывов. Также была слышна автомобильная сигнализация, которая включилась вслед за взрывами.