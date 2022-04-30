РоSSия ударила ракетами по Одесскому аэропорту

В результате ракетного удара повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта, дальнейшее ее использование невозможно.

Об этом сообщили в пресс-центре сил охраны и обороны Юга.

В Одесском городском совете напомнили гражданам, что распространение информации о боевых действиях ограничено во времени и должно быть согласовано с военным командованием.

Ранее сегодня одесситы сообщали, что в городе раздались звуки нескольких взрывов. Также была слышна автомобильная сигнализация, которая включилась вслед за взрывами.